Lazio e Roma alla ‘prova del nove’ | battere Juventus e Inter per diventare outsider nella

matteosalvinimi : ?? Continuano litigi e scambio di accuse fra Raggi, sindaci del Lazio e Zingaretti. BASTA, i cittadini di Roma non… - BarillariM5S : A fianco di Virginia Raggi che oggi nel Consiglio regionale del Lazio è stata insultata e derisa. Zingaretti, assen… - Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini per il delitto di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola a Roma: misure cautelari nei co… -
Dalla Rete Google NewsLazio-Roma 2-1: Shehu e Anderson tingono il derby di biancoceleste - Corriere dello Sport
Lazio-Roma 2-1: Shehu e Anderson tingono il derby di biancoceleste Corriere dello Sport
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24; TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, RICORDIAMO PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO SIAMO NEL COMUNE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA Roma-TERAMO, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO REGOLARE TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE Roma SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTENI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO CORRIDONI, NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA Roma-TERAMO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA IN INTERNA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PRUDENZA PER LA NEBBIA SULLA Roma-TERAMO TRA Roma EST E CASTEL MADAMA LA VISIBITA’ E’ RIDOTTA A 70 METRI NEBBIA ANCHE IN A1 MILANO-NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA Roma-TERAMO LA VISIBILITA’ E’ 100 METRI NELLA NEBBIA, LA COSA PIÙ IMPORTANTE È VEDERE ED ESSERE VISTI. ANCHE DI GIORNO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma-NAPOLI SINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO ORA IL TRAFFICO SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma-NAPOLI SINO ALL’USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI, TRA PRENESTINA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO A CAUSA DEL MALTEMPO TRAFFICO IN AUMENTO, IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TR A CASSIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A 24 E BUFALOTTA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA OTTAVIA E PISANA E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA FLAMINIA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA A24 E BOCCEA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO A CAUSA ANCHE DEL MALTEMPO SUL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ...
Maltempo Lazio - l’allerta : “Nell’area metropolitana romana 300 mila persone esposte al rischio alluvioni ed esondazioni” : Cosa accadrebbe nell’area metropolitana di Roma in caso di piena del fiume Tevere, dell’Aniene e degli altri affluenti? E cosa si sta facendo e cosa ancora si deve fare per evitare che si ripetano drammatiche esondazioni come quelle che ci sono state non moltissimi decenni fa? Se ne è parlato oggi al convegno organizzato al Campidoglio dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e dal Comune di Roma. L’occasione è stata la ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA ...