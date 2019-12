anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Domenicanel nuovissimopubblico che mette in collegamento il centro dicon la stazione ferroviaria. A raccontare è il noto giornalista locale Antonio Abate, che sgombera subito il campo: “Ora attendo smentite e tentativi di sminuire o sdrammatizzare che non accetto. Anche perché uno dei due avventori presenti, che hanno vissuto tutto l’accaduto con la(fatto avvenuto alle ore 19,50) ma poteva capitare a chiunque, che è testimone ‘oculare’ come diceva Totò, ero io”. I fatti – Così Antonio Abate ricostruisce l’accaduto: “L’ultimo esempio di politica degli annunci riguarda l’apertura ‘part time’ del vettore meccanico di piazza Matteotti dello scorso 29 novembre che dopo mesi di chiusura sarebbe ritornato operativo, anche se, si legge nella ...

anteprima24 : ** #Vietri #Sul #Mare, #Ascensore-thriller: paura per una famiglia **