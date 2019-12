Multe per i seggiolini anti abbandono posticipate | è ufficiale

optimaitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Leper inon ancora utilizzati nella propria auto ma pure in quella di nonni, amici e di chiunque abbia un bambino con età inferiore ai 4 anni sono rimandate. Dopo il caso scoppiato ad inizio novembre per il via libera all'emendamento che rendeva obbligatori i dispositivi di sicurezza e pure dopo la promessa di maggiori chiarimenti da parte del Ministro De Micheli, la proroga dell'applicazione della nuova legge è giunta sul serio. Un nuovo emendamento al decreto Fiscale presente all'interno della manovra di Bilancio 2020 ha convertito la nuova legge relativa proprio aiin provvedimento. Proprio quest'ultimo prevede che per ora le sanzioni non entreranno di scena ma bisognerà aspettare ancora qualche mese. Solo dal 6 marzo, in effetti, chi non si adeguerà alla nuova normativa appunto verrà multato. La buona notizia ...

fattoquotidiano : ULTRASALVINI I dati elaborati dall’Agcom e pubblicati ieri dal Fatto dimostrano ancora una volta come la Rai sia se… - Eurosport_IT : È il giorno delle raccomandate di #DeLaurentiis, a quanto ammonteranno le multe giocatore per giocatore? ??? ?… - paoloroversi : Dovevano abolire #equitalia e sono arrivati a sequestrarci il conto corrente per pagare le multe. Sempre a credere… -