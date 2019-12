Firmato l' accordo per la cessione a Exor della partecipazione di Cir in Gedi

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) È statol’per ladi Cir in, pari al 43,78%.prenderà dunque il controllo del gruppo. Lo rende noto un comunicato congiunto di Cir eddiffuso nella serata di lunedì.Laavverrà al prezzo di 0,46 euro per azione, superiore al valorechiusura di borsa del titolodi venerdì 29 novembre (0,28 euro), per un prezzo complessivo di 102,4 milioni di euro. L’operazione è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazione da parti delle autorità antitrust, incluse la Commissione europea e l’AgCom. La nota fa sapere che si attende l’effettiva chiusura dell’operazione “entro il primo quadrimestre del 2020”.All’esito del closing,, che per l’operazione farà impiego ...

