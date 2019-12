' Tu si que vales' | Belen incinta? Con la piccola acrobata le sfugge una frase

Ascolti tv sabato 30 novembre : Tu sì que vales inarrivabile - ma Rai 1 regge : Ascolti tv 30 novembre 2019, la sfida del sabato sera incorona ancora una volta Tu sì que vales ma Rai 1 regge Ennesima sfida agli Ascolti tv del sabato sera vinta da Tu sì que vales. Il programma di Canale 5 ha confermato di essere una garanzia per Mediaset, che porta a casa vittorie anche […] L'articolo Ascolti tv sabato 30 novembre: Tu sì que vales inarrivabile, ma Rai 1 regge proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez e la confessione di fronte alla bimba : “Avrò una figlia come te!”. Gossip pazzesco a Tu sì que vales : : Ci avrà voluto dire qualcosa Belén Rodriguez con quella sua frase? Eh sì perché durante l’ultima puntata la bella argentina ha tradito il suo ritrovato senso di maternità, un desiderio tornato prepotentemente a bussare alla sua porta dal momento in cui è ripresa la relazione con il marito Stefano De Martino, ballerino e conduttore. Al termine dell’esibizione di un gruppo di artisti, andata in onda nel corso della puntata del 30 novembre, la ...

Ascolti TV | Sabato 30 novembre 2019. Tú Sí que vales 28.1% - Una Storia da Cantare chiude al 18.1% : Sabrina Ferilli e Maria De Filippi Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 3.506.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.192.000 spettatori pari al 28.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 916.000 spettatori pari al 4% di share e Instinct è stato seguito da 686.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha intrattenuto 1.457.000 spettatori (6.7%). Su ...

“Non sono geloso”. Rudy Zerbi ci ‘prova’ con la concorrente di Tu sì que vales e irrompe il fidanzato di lei : C’è mancato poco e per Rudy Zerbi sarebbe finita davvero male. Altro che bulletto… questa volta ha avuto paura anche il temibile giudice. Eh sì perché durante l’ultima puntata di “Tu sì que vales” andata in onda il 30 novembre, c’è stato un momento di leggera tensione. L’arrivo sul palco del programma di Viviana Rossi, bellissima campionessa di ginnastica artistica e di danza aerea, ha catturato l’attenzione di Rudy Zerbi. Travolto dalla grazia ...

Belen Rodriguez secondo figlio - emozioni e parole inaspettate a Tú sí que vales : Tú sí que vales, le parole di Belen Rodriguez a una piccola concorrente Sembrava destinata ad essere una puntata come tante e invece quella di Tú sí que vales del 30 novembre è stata una messa in onda che farà senz’altro parlare di sé almeno per qualche giorno, visto che Belen Rodriguez si è lasciata […] L'articolo Belen Rodriguez secondo figlio, emozioni e parole inaspettate a Tú sí que vales proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez a Tu Si que vales spiazza : “Avrò una figlia…” : Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez bacia una bimba e svela: “Avrò una figlia come te un giorno!” C’è voglia di maternità per Belen Rodriguez. Lo conferma proprio la bellissima showgirl argentina che durante la settima puntata di sabato 30 novembre di Tu Si Que Vales, ricca di emozioni, talenti e divertimento, ha ammesso il desiderio di volere una bambina. La confessione è arrivata al termine di una esibizione in cui Belen ha ...

Rudy Zerbi corteggia una concorrente : il fidanzato irrompe a Tu Si que Vales : Tu Si Que Vales: Rudy Zerbi corteggia una concorrente e il fidanzato fa irruzione in studio L’esibizione di Viviana Rossi a Tu Si Que Vales ha colpito il cuore di Rudy Zerbi. Il giudice, al fianco di Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, ha iniziato per fare la corte alla campionessa di ginnastica artistica e di danza aerea, nonostante avesse detto di essere impegnata. Abbagliato dal fascino di Viviana Rossi, Rudy Zerbi ha prima ...

Tu sì que vales : un concorrente fa male a Teo Mammucari (VIDEO) : Teo Mammuccari a Tu sì que vales: concorrente lo colpisce in testa E’ di nuovo sabato e Canale 5 ha nuovamente fatto scendere in campo il leader degli ascolti Tu sì que vales che, grazie a una giuria strepitosa, e a concorrenti fuori dal comune, riesce a conquistare più di cinque milioni di telespettatori, asfaltando così la concorrenza di Rai1. Questa sera è toccato a Teo Mammucari offrire uno spettacolo che ha divertito tutti quanti, ...

Maria De Filippi prima di Tu Si que vales : “Crollerò prima o poi” : Maria De Filippi preoccupata prima di Tu Si Que Vales: “prima o poi crollerò anch’io” Pronunciare Maria De Filippi significa dire la parola successo. Tutti i suoi programmi, dal lunedì al sabato, riescono a tenere incollati milioni di telespettatori coinvolgendo una platea variegata, dai più giovani fino agli anziani. Uomini e Donne, C’è Posta Per Te, Tu Si Que Vales e Amici, sono una fabbrica di successo e gli unici ...

#Tusiquevales 6 – Settima puntata del 30 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Settima puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La sesta puntata ha ...

Gerry Scotti e Rudy Zerbi - il regalo inaspettato per ‘Tu sì que Vales’. Fan impazziti : lo vogliono tutti : Tu sì que vales si avvia verso la conclusione di un’altra edizione di grande successo. Il talent show del sabato sera di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e con una giuria stellare, ovvero Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e, infine, Sabrina Ferilli nel ruolo di portavoce del pubblico, è arrivato alla settima e terzultima puntata. Dunque il finale di uno dei programmi più visti ...

Tu si que vales - Castrogiovanni : “Per il tumore avevo 6 mesi di vita” : Martin Castrogiovanni, Tu si que vales: “Ho scoperto di avere un tumore alla schiena” Andrà in onda oggi, 30 novembre, un’altra puntata di Tu si que vales 2019, il seguitissimo show del sabato sera di Canale 5, condotto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez, con l’immancabile giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Sabrina Ferilli. E proprio in vista ...