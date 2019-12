Juventus | solo 2-2 col Sassuolo Buffon maxi-papera | poi Cristiano Ronaldo salva Sarri

La Juventus sbatte sul baby Turati : solo 2-2 in casa col Sassuolo : Ci sono 22 punti di differenza in classifica ma non si vedono. Il Sassuolo di De Zerbi imbriglia la Juve e domina per buona parte della partita, sulle ali di Caputo, Boga e del baby Turati, un...

Juventus-Sassuolo 2-2 - solo un pari per i bianconeri : Cristiano Ronaldo sotto tono : Juventus fermata sul 2-2: perde i primi punti allo Stadium nella lotta scudetto. Non bastano i gol di Bonucci e il rigore di CR7, papera di Buffon su Caputo. A segno anche Boga

Cessioni Juventus : non solo Mandzukic - altri 4 addii a gennaio : Cessioni Juventus- Situazione da monitorare con estrema calma in vista della prossima sessione di mercato invernale. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe monitorando attentamente la situazione Cessioni in vista di gennaio. Quasi certi gli addii di Mandzukic ed Emre Can. Il primo continua ad allenarsi a parte in vista del suo potenziale passaggio al Manchester United. 12 milioni la richiesta della ...

Champions League : Juventus-Atletico Madrid in diretta su Canale 5 - Atalanta-Dinamo Zagabria solo su Sky : Stasera, martedì 26 novembre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.Di seguito la programmazione delle partite di oggi.prosegui la letturaChampions League: Juventus-Atletico Madrid in diretta su Canale 5, ...

Atletico Madrid - Simeone avverte la Juventus : “porteremo la partita dove vogliamo. CR7? Non c’è solo lui” : L’allenatore argentino ha presentato in conferenza la sfida di Champions League con la Juventus, lanciando un avvertimento ai bianconeri Big match domani all’Allianz Stadium, la Juventus infatti ospita l’Atletico Madrid per ottenere aritmeticamente il primo posto nel girone, provando a complicare le cose ai ‘colchoneros’. Lapresse L’obiettivo di Simeone però è chiaro, portare la partita sui binari ...

Mercato Juventus - non solo Rakitic : pazza idea a gennaio. 3 addii certi! : Mercato Juventus- Tutto pronto per la prossima sessione di Mercato invernale con la Juventus chiamata a recitare una parte da protagonista, sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Paratici proverà a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo, in vista della seconda parte di stagione che si annuncia tortuosa e complicata. Prende corpo l’idea Rakitic, anche se tutto dipenderà dalla potenziale apertura del diretto interessato e ...

Juventus - non solo Bonucci : pronto il rinnovo per l’esterno bianconero : Juventus – Periodo di rinnovi in casa bianconera. Ieri improvvisamente è stato annunciato il rinnovo dell’attuale capitano (vista l’assenza di Chiellini) Leonardo Bonucci. Il numero 19 rinnova fino al 2024 ed arriverà a toccare i 10 anni col club. Ma non è finita. Dopo il fresco rinnovo targato Leonardo Bonucci, la Juventus si appresta a prolungare il contratto di un altro giocatore: è tutto pronto, infatti, per ...

Juventus - il quotidiano spagnolo 'Sport' : 'Rakitic vuole solo la Juve' : La Juventus avrebbe intenzione di mettere a segno un importante colpo a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato invernale. In questi giorni è stato accostato al club bianconero il nome di Paul Pogba del Manchester United (che sarebbe stato sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo), ma sembra più facile da percorrere la pista che porta a Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, infatti, ha un ruolo assolutamente marginale nel progetto ...

Calciomercato Juventus - non solo Pogba : altro colpo a zero dallo United : Calciomercato Juventus – Pogba oggetto del desiderio da sempre di Paratici. La Juventus vuole riportarlo a Torino. Ma in casa Manchester United la Juventus guarda non solo a Pogba, ma anche ad un’operazione simile a quella che aveva portato proprio il talento transalpino a Torino. Il nome, in questo caso, è quello di Tahith Chong, ala destra di piede sinistro, in grado di giocare anche a centrocampo. Mix di fisico e velocità, il ...

Mercato Juventus - non solo Pogba : la nuova mezz’ala arriva dalla Liga! : Mercato Juventus- Dopo una prima parte di stagione decisamente positiva, la Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista anche in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Di fatto, come anticipato nelle scorse settimane, il sogno nel cassetto di Paratici risponde al nome di Pogba, ma sarà complicato portare al termine l’affare già in vista di gennaio. 120 milioni di euro le richieste mosse dalla United per il ...

Calciomercato Juventus : l’Arsenal si muove per Demiral - Haaland possibile solo in estate : Demiral e Haaland sono gli uomini del giorno per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, domenica affronteranno il Milan per tenersi stretta la testa della serie A. Tra una gara e l’altra c’è però spazio per le ultime notizie sulle trattative di mercato che sarebbero pronte a partire nella sessione invernale. Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso del futuro ...

Inter - Conte alza la voce : “niente paragoni con la mia Juventus - non avevamo la Champions. Scudetto? Solo aspetto mediatico” : Antonio Conte non vuole paragoni con il suo primo anno alla Juventus e glissa sull’ipotesi scudetto: l’allenatore dell’Inter vuole una squadra concentrata e compatta a caccia del miglior risultato possibile Il primo posto sembrava ormai raggiunto, poi Critiano Ronaldo ci ha messo lo zampino permettendo il controsorpasso alla Juventus. È un’Inter che vola ad alta quota, sogna la vetta della classifica e dimostra di ...

Mercato Juventus - non solo Eriksen : nel mirino l’attaccante degli Spurs : Mercato Juventus – Il calcio inglese è pieno di fenomeni, Paratici continua a guardare in Premier per il colpo da 90 della prossima stagione. Occasioni a parametro zero e top player pronti a cambiare squadra sono l’ideale per una Juventus che punta a crescere. Il sogno resta Paul Pogba, divorziato in casa al Manchester United che però al momento ha cifre spropositate. Dunque l’attenzione della Juventus si sposta in casa ...

Atalanta - come te nessuna mai! 28 gol in 9 giornate polverizzano il record della Juventus : solo 2 squadre fanno meglio in Europa : L’Atalanta rifila un netto 7-1 all’Udinese e sale a quota 28 gol in 9 giornate di Serie A: è record! In Europa solo Manchester City e Ajax hanno fatto meglio Dopo il netto 5-1 subito dal Manchester City in Champions League, l’Atalanta era chiamata ad una netta reazione appena qualche giorno dopo in campionato. Una sconfitta del genere, che ha quasi estromesso i bergamaschi dall’Europa, avrebbe potuto condizionare ...