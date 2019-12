Calciomercato Inter | Marotta su Vidal | Possiamo pensarci

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ammissione dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe: "Grande considerazione di lui, ci pensiamo. Lo vorrebbero in tanti ma è del Barcellona".

GoalItalia : Vidal escluso anche nel Clasico: il cileno avrebbe abbandonato l'allenamento ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le ultime sulla trattativa per #Vidal - DiMarzio : Si entra nel vivo per queste due possibili operazioni di mercato per #Inter e #Milan ?? -