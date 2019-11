Edoardo e Luca | chi sono i due giovani scialpinisti uccisi dalla valanga sul Monte Bianco

fanpage

(Di sabato 30 novembre 2019) Il bilancio delle vittime dellacaduta questa mattina, sabato 30 novembre, sul, nella zona di Punta Helbronner, a circa 3000 metri di altitudine, è di due sciatori.Camardella eMartini i loro nomi. Entrambi erano molto, di La Thuile, aveva ventotto anni;aveva trentadue anni da Finale Ligure (Savona). I duesciatori erano impegnati, insieme ad altri tre amici che si erano salvati, in una discesa fuori pista sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay Mont Blanc, in un canale molto ripido e impegnativo. Lache si è staccata stamattina li ha trascinati a valle facendoli cadere da un salto di roccia per 300 metri.Camardella era un maestro di sci. L'altro giovane,Martini, aveva una grande passione per la montagna che ha anche espresso con numerose immagini sul suo profilo Facebook. Entrambi erano ...

