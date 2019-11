Capcom mostrerà alcuni giochi non ancora annunciati al Jump Festa 2020

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019)ha uno o piùnonda mostrare alche si terrà in Giappone (via Gematsu).Lo sviluppatore porterà quattro titoli giocabili, tra cui Mega Man Zero / ZX Legacy Collection e Monster Hunter World: Iceborne. Gli altri due, però, rimangono avvolti nel mistero. L'evento sarebbe poi un'opportunità in più ricevere feedback per Project Resistance, già presente al Tokyo Game Show.ha recentemente dichiarato che sarebbe interessata a rilanciare il suo catalogo di classici. "Le nostre iniziative sono (1) rafforzare le vendite digitali, (2) rafforzare la nostra gamma di titoli su larga scala e (3) risvegliare le proprietà intellettuali inattive", ha detto la società. Lo sviluppatore è entusiasta del successo di Resident Evil 2: il gioco ha distribuito 4,2 milioni di unità in tutto il mondo e ha reso Resident Evil l'IP più venduta della società.Leggi altro...

GamingToday4 : Capcom mostrerà due giochi senza preavviso durante l'evento Jump Festa 2020 -