GTA Online | Disponibile la Vapid Peyote Gasser

Giochi del decennio : GTA Online è un'esperienza multiplayer unica - articolo : Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 Giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei Giochi del decennio, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Anche se ora sembra una conclusione scontata, nel 2013 GTA Online rappresentò un grande stratagemma da parte di Rockstar. Il team dovette disegnare un mondo attraente che invogliasse ...

Rockstar prevede di supportare GTA Online ancora a lungo : In questa generazione c'è stato il grande passaggio alla funzionalità Online e al supporto continuo per i titoli. Nessun'altra azienda ha messo in pratica questa politica più di Rockstar Games con il suo Grand Theft Auto Online. La componente Online di Grand Theft Auto 5 è diventata una cosa a sé stante, ma l'attenzione su GTA Online ha causato anche a molti meno giochi in uscita dell'azienda (tecnicamente, è stato pubblicato solo un nuovo ...

GTA Online – ricompense triple in Guerriglia motorizzata : Nulla fa battere il cuore all’impazzata come una bella situazione “uccidi o muori” vecchio stile. Ecco perché questa settimana abbiamo messo in evidenza alcune modalità Competizione. Iniziamo da Guerriglia motorizzata, una lotta per la sopravvivenza post-apocalittica, che mette in palio ricompense triple per tutti i giocatori disposti a paracadutarsi in una zona di guerra armati solo di una ...

GTA Online : crea le tue modalità Sopravvivenza e Re della collina : Nel corso degli ultimi anni, la sconfinata creatività della community di GTA Online ha dato vita a un numero praticamente infinito di attività e gare: dall’innovativa Fork It – Deep Sea alla leggendaria Super Stunt Sky. Con l’aggiornamento odierno di GTA Online i giocatori potranno creare le proprie modalità Sopravvivenza a ondate nel creatore di Sopravvivenza, con opzioni per posizionare ...

GTA Online – Disponibile il nuovo Lampadati Novak : Vuoi un SUV. No, non è una domanda. Ma desideri anche quel tipo di classe che solo il design di una supercar italiana può darti. Impossibile? Ti presentiamo il Lampadati Novak, un classico SUV con l’anima di un SUV leggermente superiore. L’ardua scelta tra utilità e stile non esiste più. Da adesso. Il Lampadati Novak è ora Disponibile da Legendary Motorsport. È esaltante passare ...

GTA Online : nuova serie Sopravvivenza con alieni e western Rampant Rocket : Se sei alla ricerca del giocattolo definitivo, puoi tranquillamente fermarti. Perché ti ha appena trovato. La Rampant Rocket è fantasia sovralimentata su tre ruote, ma non temere: nessuno metterà in dubbio la tua virilità quando ti vedrà sfrecciare su quel bolide. Non ci sono molti dettagli sul rumoreggiato progetto governativo segreto noto come Progetto 4808. A parte le teorie dei cospiratori ...

GTA Online : Arriva la supercar Pegassi Zorrusso : Ammettilo. Nella tua vita c’è un vuoto. Un abisso spirituale che può essere colmato unicamente con amore incondizionato o, in alternativa, da un’ibrida supercar-roadster italiana sfacciatamente gagliarda. Che altro, sennò? Ti presentiamo la scultorea Pegassi Zorrusso: qualunque dubbio avessi, questa è la risposta. La supercar Pegassi Zorrusso è ora disponibile da Legendary ...

GTA 6 sempre più concreto - diversi indizi in GTA Online fanno pensare al futuro : Il fermento in vista di GTA 6 non mira minimamente a scemare: il nuovo capitolo della serie è come di consueto particolarmente atteso dalla community, che sostanzialmente non vede l’ora di tuffarsi in una nuova esperienza ludica targata Rockstar Games. D’altronde di anni dalla release del predecessore ne sono passati ormai sei, e con il silenzio assoluto da parte del team di sviluppo che permane l’attesa non potrà far altro che ...

GTA Online : Arriva la Sportiva classica Weeny Dynasty : Desideri il cuore di una pregiata britannica, racchiuso all’interno di un affascinante telaio in puro stile vintage? Ti presentiamo la Weeny Dynasty, l’ultimo, fulgido esempio di come le dimensioni non contano se sai come guidare. La Weeny Dynasty è ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos. Chi vuole una marcia in più può ancora ottenere ricompense doppie partecipando a Re della ...

GTA Online – Ocelot Jugular e modalità Re della collina : Ecco una creatura focosa, ma tremendamente razionale: la Ocelot Jugular. Questa sportiva modello scivola sull’asfalto con la precisione del bisturi di un chirurgo… se il chirurgo avesse la forza d’impatto di diversi kilonewton e la capacità di mollare manrovesci inauditi. La Ocelot Jugular è ora disponibile da Legendary Motorsport. Rivendica il tuo diritto al trono in Re della collina, la nuova ...