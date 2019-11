CorSport | il Napoli pronto a tornare in ritiro fino alla partita contro il Bologna

CorSport : Liverpool-Napoli - Ancelotti prova la difesa a tre e mezzo. A centrocampo dubbio Fabian : Ieri, in allenamento, Carlo Ancelotti ha provato la difesa a tre e mezzo. Una soluzione che il Napoli ha già usato in Champions. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’ipotesi prevede Maksimovic a destra, al fianco di Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Tre centrali e un solo esterno di ruolo. Il portoghese è sembrato fisicamente e mentalmente pronto. Sembra aver recuperato completamente dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori squadra a ...

CorSport : Liverpool-Napoli - Fabian non ce la fa. Insigne presente : Mercoledì il Napoli sarà ad Anfield per la partita di Champions contro il Liverpool. Vincendo, il Napoli passerebbe agli ottavi. Il passaggio avverrebbe comunque se il Salisburgo non dovesse battere il Genk. La vittoria, però, serve al Napoli soprattutto per riprendersi dalla crisi in cui è piombata la squadra. Il Corriere dello Sport fa il punto sugli uomini disponibili e sulla possibile formazione che Ancelotti schiererà in campo. Resta viva ...

CorSport : se non si incolleranno i cocci con De Laurentiis - del Napoli non resterà niente : Milan-Napoli è stata una partita tra uomini in crisi di nervi, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Calciatori che “deambulano alla ricerca di se stessi, di una autorevolezza smarrita, di un’idea – almeno una – che invece soffoca tra paure che si colgono ovunque, in chiunque”. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere Le occasioni nascono da iniziative personali, “tra le espressioni ingiallite di squadre ...

CorSport : i calciatori del Napoli hanno provato a spiegare a De Laurentiis che la loro è stata una scelta collettiva : La tensione in casa Napoli è ancora alta, scrive il Corriere dello Sport. Tra la squadra e il Presidente resta una distanza che sembra incolmabile, ma i giocatori stanno cercando di tornare alla normalità. Tutti loro hanno intenzione di azzerare la serata dell’ammutinamento e qualcuno ha già provato a spiegarsi e a chiedere scusa, anche a distanza. Altri lo faranno ancora, perché hanno la volontà di lasciarsi tutto alle spalle e vogliono far ...

CorSport : Napoli - per i calciatori in arrivo multe variabili fino al 50% : Lunedì prossimo saranno 20 giorni dall’ammutinamento e anche la data ultima per la richiesta di sanzioni da parte del presidente De Laurentiis alla sua squadra. Se tutto appare calmo e silente in queste ore, come scrive il Corriere dello Sport, è solo perché Aurelio ha imposto a tutti, perfino a se stesso il silenzio ad oltranza. Ma questo silenzio non lascia trapelare alcuna calma. Il presidente è partito subito dopo il fattaccio di ...

CorSport : Milan-Napoli - Luperto scalpita a sinistra. Lozano o Callejon? Dipende dal modulo : Primo giorno al completo a Castel Volturno per provare nuove soluzioni in vista della partita di sabato del Napoli contro il Milan. I Nazionali sono tornati e si potrà sperimentare il cambio modulo, con il 4-3-3 che può far trovare più a loro agio alcuni calciatori come Insigne e Lozano. A Milano non ci sarà Ghoulam, che ieri si è fermato di nuovo. Indisponibile, come già si sapeva, anche Milik. Il polacco non riuscirà a recuperare nemmeno ...

CorSport : Ibrahimovic al Napoli è improbabile - ma De Laurentiis è imprevedibile : Che il futuro di Ibrahimovic sarà in Italia sembra una cosa ormai scontata e se si è capito che i contatti con il Milan sono oramai avviati, nulla è ancora deciso. Ieri il suo agente, Mino Raiola, é stato in casa rossonera per parlare con la dirigenza, ma la pista del Bologna sembra tutt’altro che chiusa per l’attaccante svedese. Sempre più lontana invece, appare quella che porta a Napoli, nonostante la voglia di far esplodere il San ...

CorSport : non è il cambio di modulo che può far svoltare il Napoli : Siamo alla vigilia di un doppio appuntamento importantissimo per il Napoli, quello che si potrebbe definire la “resa dei conti”. Perché dai risultati del campo, soprattutto quello di Milano, dipende la possibilità di ricucire lo strappo che si è creato con i tifosi e il presidente De Laurentiis dopo l’ammutinamento al ritiro. Tutti sembrano concentrati sul modulo che Ancelotti metterà in campo a Milano, tornerà al 4-3-3 o ...

CorSport : le nazionali salvano i calciatori del Napoli dalla crisi di nervi : Le nazionali strappano i calciatori del Napoli dalla crisi di nervi. È quello che scrive il Corriere dello Sport. Fabian Ruiz, Insigne, Di Lorenzo, Meret, Koulibaly, Zielinski, Mertens sono tornati dagli impegni nazionali carichi di soddisfazioni personali, una cosa che può dare energia all’intera squadra in cerca del rilancio. Sono riusciti a smaltire l’amarezza del campionato e ad assorbire un clima diverso, che adesso aiuterà il gruppo. Meret ...

CorSport : Milan-Napoli - torna Ghoulam. Si gioca il posto con Mario Rui : L’infermeria del Napoli si va svuotando. Anche Ghoulam è pienamente ristabilito e già l’altro ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Certo non ha ancora le gambe pronte ma sicuramente si candida per un posto in squadra anche contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. L’ultima volta che si è visto in campo è stato il 6 ottobre, in occasione di Torino-Napoli. Veniva dalla tribuna contro il Genk e, ancora prima, c’erano state le panchine con ...

CorSport : Callejon 320 presenze col Napoli - è ad un passo dal raggiungere Ciro Ferrara : Callejon ad un passo da uno storico traguardo. Il campione andaluso c’è sempre ed ha messo assieme 320 partite tra campionato (234) e coppe (66). È il calciatore del Napoli con più presenze ed è a due passi dal quinto posto di sempre, che appartiene a Ciro Ferrara, con 322 presenze in campo. Da quando c’è Ancelotti con il suo turnover, scrive il Corriere dello Sport, la presenza di tutti è stata messa in discussione, ma la sua no. JC7 è ...

CorSport : Milan-Napoli - Milik non ce la fa. Buone speranze per Manolas e Ghoulam. Allan ancora in forse : Milik non ce la farà a recuperare per la partita di sabato contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. Per tornare arruolabile dovrà finire tutto il primo ciclo di terapie, iniziato solo 8 giorni fa. gli occorre riposo per tornare velocemente in campo. Sembrano invece in ripresa Manolas e Ghoulam, che da ieri hanno fatto ritorno in gruppo. Allan probabilmente si aggregherà oggi: ieri ha continuato a seguire la tabella personalizzata per ...

CorSport : De Laurentiis volerà a Liverpool con il Napoli. Sarà l’occasione per un riavvicinamento : Nel weekend De Laurentiis tornerà da Los Angeles. Milan-Napoli la seguirà in tv, mentre decide la linea da seguire per punire i propri calciatori dopo l’ammutinamento della notte di Champions. Il tempo non ha cancellato la ferita e il club vuole riportare l’ordine e ristabilire le regole. Non si sa ancora se la linea adottata Sarà morbida o severa, scrive il Corriere dello Sport, ma sicuramente delle misure andranno prese. La rabbia di De ...

CorSport : il Napoli e Fabian vicini al rinnovo. De Laurentiis vuole una clausola da 180 milioni : Il Napoli e Fabian dialogano da tempo per trovare un accordo per il rinnovo che soddisfi tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si sono incontrati diverse volte e lo rifaranno ancora. Il Napoli vuole fissare per lo spagnolo una clausola da 180 milioni, trenta in più di quella su Koulibaly, per fronteggiare i continui attacchi provenienti dalla Spagna. Le indiscrezioni che circolano quasi ogni giorno su interessi di squadre spagnole per il ...