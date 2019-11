Fonte : pantareinews

(Di martedì 26 novembre 2019) Milano, 26 novembre 2019 – Non conoscono interruzioni gli attacchi, che causano invece tempi di fermo e inattività alle PMI, con conseguentie danni in termini di produttività, oltre che di reputazione. È quanto emerge dall’ultimo report globale di Datto, provider di tecnologie per MSP leader nel mercato IT internazionale, che ha annunciato i ()L'articoloindelper le PMI è stato pubblicato su PantareiNews da Redazione

giannifioreGF : #Ransomware: costi in crescita del 200% per le PMI -