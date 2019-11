I pm | verifiche su due viadotti Chiusa l’A26 La Liguria isolata | «Qui si muove tutto»

I pm : verifiche su due viadotti - chiusa l’A26 per Genova. Liguria isolata | Mappa : La decisione di Autostrade dopo le comunicazioni della Procura di Genova sulle perizie effettuate sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud

A26 - la procura di Genova impone la chiusura ad Autostrade : verifiche su due ponti. “Viadotti Pecetti e Fado sono a rischio” : La procura di Genova ha disposto ad Autostrade per l’Italia di chiudere in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10, a Genova, e lo svincolo di Masone. La misura interessa circa 30 chilometri di tratta e, spiega la concessionaria, “viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud”, quest’ultimo ...

