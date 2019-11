Papa a Nagasaki | Fermare la corsa agli armamenti

Fonte : blogo

(Di domenica 24 novembre 2019) Nuovo messaggio di pace daFrancesco, oggi in visita ad Hiroshima e, le due località giapponesi sulle quali nell'agosto del 1945 vennero sganciate le bombe nucleari dall'aviazione statunitense. Il bombardamento pose fine al conflitto, ma causò la morte di almeno 100mila persone (le stime arrivano fino a 200mila morti). Dall'Atomic Bomb Hypocenter Park diFrancesco ha ricordato l'evento: "Questo luogo ci rende più consapevoli del dolore e dell’orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci. La croce bombardata e la statua della Madonna, recentemente scoperta nella Cattedrale di, ci ricordano ancora una volta l’orrore indicibile subito nella propria carne dalle vittime e dalle loro famiglie".Il Pontefice ha condannato la, che è purtroppo ancora un tema attuale: "Qui, in questa città, che è testimone delle ...

