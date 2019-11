Solo l’intimo | nient’altro addosso Giulia Provvedi ‘boom’! La foto non è bollente | di più

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 23 novembre 2019)e Silviaformano il famoso duo musicale de Le Donatella. Oltre ad essere brave artiste, sono anche molto popolari in televisione per aver preso parte ad ‘X-Factor’, a ‘L’Isola dei Famosi’ e al ‘Grande Fratello Vip’. Sfruttano inoltre la loro incredibile bellezza con scatti molto accattivanti postati sui social. Su Instagram le due gemelle hanno un profilo in comune, il quale è utilizzato con costanza per la pubblicazione die video riguardanti la loro vita quotidiana. A stupire i follower ci ha pensato stavolta, la sorella bionda, che ha incantato i fan con un’immagine praticamente vietata ai minori e che ha mandato in visibilio gli utenti.Laappare con un prodotto da bere da sponsorizzare, ma ovviamente non è quello ciò che ha entusiasmato. La ragazza è infatti in intimo con un completino nero che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Il ...

