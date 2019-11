Yonghong Li | ‘Non volevo guadagnare ma sostenere il Milan | se posso aiutare sono qui’

Fonte : milanworld

(Di venerdì 22 novembre 2019)Li è tornato ad esporsi pubblicamente, dopo che era sparito dalla circolazione dopo che il fondo Elliot aveva rilevato la società rossonera a causa del mancato riscatto dei debito. È apparso infatti un account su Twitter che sia Gazzetta dello Sport che altre agenzie di stampa confermano sia originale. Moltissimi tweet inviati, una sorta di memoria dove l’ex presidente cinese delha provato a ricostruire la vicenda. “tifoso delda sempre e il suo futuro per me oggi è importante come non mai.così triste per come stanno andando le cose adesso.Voglio parlare e ascoltare” queste le sue prime frasi prima di esporsi ancora di più. “Non parlo inglese o italiano troppo bene, quindidovuto restare fuori da Twitter fino ad ora. Ma alcuni amici mi stanno aiutando a tradurre. Quindi eccomi qui, con le mie idee sul calcio e in particolare sul. ...

atmilan1899 : #Milan, #Yonghong Li: 'Non volevo guadagnarci, ma aiutare il club! Se posso ancora farlo, lo farò' - paoss22 : RT @scar15385: Yonghong Li cosa ci fai ancora lì che hai assunto l'operaio nero durante il ramadan per non comprargli il pranzo a sacco - scar15385 : RT @scar15385: Yonghong Li cosa ci fai ancora lì che hai assunto l'operaio nero durante il ramadan per non comprargli il pranzo a sacco -