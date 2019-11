Uber rischia di essere espulsa da Londra

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) Gli screzi passati tra il colosso del trasporto privatoe la città dipotrebbero pesare sulla decisione di rinnovare la licenza per l’attività dell’azienda nella capitale britannica. Lunedì 25 novembre Transport for London, società responsabile dei trasporti londinesi, dovrà decidere se concedere ae ai suoi 45mila autisti in città di continuare a fornire i propri servizi ai clienti. L’esito però non è scontato. Nel 2017, alla scadenza dei primi cinque anni di licenza concessi, Transpor for London aveva stabilito chenon aveva tutte le carte in regola per operare nella città di, e inoltre erano state rilevate violazioni da parte degli autisti e riportati alcuni problemi relativi alla sicurezza dei passeggeri. Dall’autorità era poi stata concessa una licenza provvisoria di 15 mesi, ma da allora la compagnia californiana è stata un’osservata speciale, e i ...

