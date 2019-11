News Uomini e Donne | Eleonora Rocchini si sfoga | “Non sapete tutto!”

News Uomini e Donne - Luigi Mastroianni pronto a querelare : lo sfogo : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne contro Deianira Marzano: “Mi ha denigrato!” Ieri la popolare influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una ragazza con tanto di foto su Luigi Mastroianni, il quale è stato sorpreso per le strade di Barcellona con una moretta. Una segnalazione prontamente commentata da Deianira, che ha anche colto l’occasione per insinuare che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ...

GREY’S ANATOMY 16×4 - anticipazioni : “Piovono uomini” - News e trama : Lunedì 18 novembre 2019 alle 21.05 su Fox Life va in onda il quarto episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, intitolato Piovono uomini (It’s Raining Men). Di seguito le anticipazioni sulla puntata in questione. GREY’S ANATOMY 16: “Piovono uomini”, spoiler Malgrado Meredith non avesse nessuna intenzione di attaccare il Grey Sloan Memorial, la stampa usa le sue dichiarazioni per denunciare il sistema sanitario americano con un ...

Uomini e Donne News - Luigi sorpreso con Sissi : lui spiega il rapporto : Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni sorpreso ancora con Sissi: tutta la verità sul rapporto, parla lui Luigi Mastroianni, dopo la rottura con Irene Capuano, continua a essere braccato da gossip. Così, non smettono di serpeggiare le voci che lo vorrebbero vicino e intimo a Sissi, una sua amica di vecchia data. L’ultimo avvistamento dell’ex […] L'articolo Uomini e Donne News, Luigi sorpreso con Sissi: lui spiega il rapporto ...

Uomini e Donne News - Claudia in confidenza sulla rottura tra Luigi e Irene : Uomini e Donne News, Claudia Dionigi in confidenza: le parole sulla rottura tra Luigi e Irene e la stoccata sui Troni di quest’anno (“Allibita”) Claudia Dionigi può considerarsi una ‘sopravvissuta’ assieme a Lorenzo Riccardi, vista la moria di coppie sbocciate e poi scoppiate negli ultimi Troni di Uomini e Donne. Lei e il Cobra continuano […] L'articolo Uomini e Donne News, Claudia in confidenza sulla rottura ...

Uomini e Donne News : insinuazione pesantissima su Giulio - Maria contesta Tina : news Uomini e Donne: Maria De Filippi contro Tina Cipollari per Giovanna Abate Oggi in puntata Giulio Raselli ha discusso animatamente con Giovanna Abate perché lei (giustamente) non ha digerito che si fosse baciato sia con Irene Bocca sia con Giulia D’Urso; i toni sono degenerati e la corteggiatrice ha dichiarato espressamente che lei non […] L'articolo Uomini e Donne news: insinuazione pesantissima su Giulio, Maria contesta Tina ...

News Uomini e Donne - Sara Affi Fella in lacrime : “Gente di me**a!” : Sara Affi Fella scoppia in lacrime dopo lo scandalo a Uomini e Donne: lo sfogo Sara Affi Fella è ricordata come colei che lo scorso anno prese in giro tutti i telespettatori di Uomini e Donne, ma anche la redazione e la padrona di casa Maria De Filippi, prendendo parte alla trasmissione nonostante avesse già un compagno. Malgrado sia passato un anno dallo scandalo che l’ha coinvolta, l’ex tronista di canale 5 continua a pagarne le ...

Uomini e Donne News - Irene Capuano novità in arrivo : il suo annuncio : Uomini e Donne news, Irene Capuano fa un annuncio: novità in arrivo. Ecco le sue parole Si ha come l’impressione che sentiremo spesso parlare di Irene Capuano. Bella e fresca come una rosa, la ragazza si sta affermando sempre più nel mondo social, dove è seguita ormai da quasi 700 mila persone. Mica male! L’ex […] L'articolo Uomini e Donne news, Irene Capuano novità in arrivo: il suo annuncio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Luigi frequenta Sissi dopo Irene? Parla l’ex tronista : Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni frequenta Sissi dopo la rottura con Irene Capuano? Parla l’ex tronista Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, continua a essere braccato dal gossip. Il deejay catanese, da quando è naufragata la love story con Irene Capuano, si è visto appioppare diversi flirt. Prima si è vociferato di […] L'articolo Uomini e Donne News, Luigi frequenta Sissi dopo Irene? Parla l’ex tronista ...

News Uomini e Donne - Ida Platano svela : “L’unica certezza è…” : Ida Platano dopo Uomini e Donne Over: il messaggio per Gemma Galgani Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno annunciato l’intenzione di lasciare la trasmissione per viversi questa loro storia d’amore a telecamere spente. Ma non è finita qua perchè Ida, nelle ultime ore, ha anche deciso di scrivere delle bellissime parole su ...

News Uomini e Donne - Alessandro Basciano a Giulia : “Pensa male…” : Giulia Quattriocche di Uomini e Donne: il gesto di Alessandro sorprende Ieri pomeriggio c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata una furiosa litigata tra Alessandro Basciano e Giulia Quattrociocche. Difatti quest’ultima ha messo in dubbio la buona fede del ragazzo, insinuando possa essere ancora in contatto con la sua ex perchè ha notato alcune coincidenze tra loro su instagram. ...

Uomini e Donne News - doccia fredda per Giulia : Tina preoccupata - l’avvertimento : Giulia Quattrociocche confessa il suo sogno a Uomini e Donne, Cristiano: “Esagerata” Esterna gridata quella di Giulia Quattrociocche e Cristiano, oggi a Uomini e Donne. La tronista non ha gradito il comportamento del suo corteggiatore e ci è andata giù pesante con gli attacchi dando ancora una volta il peggio di sé. Cristiano non è […] L'articolo Uomini e Donne news, doccia fredda per Giulia: Tina preoccupata, ...

Uomini e Donne News Giulia - la furia del Web contro la tronista : limite superato : Giulia Quattrociocche, lite furiosa a Uomini e Donne: il pubblico non ci sta Oggi la puntata di Uomini e Donne si è aperta con il trono di Giulia Quattrociocche che però non ne è uscita per niente bene. Un’apertura che ha scatenato polemiche a non finire e che ha visto la tronista di UeD scatenarsi […] L'articolo Uomini e Donne news Giulia, la furia del Web contro la tronista: limite superato proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News Armando - dure parole su Ida : “Una donna finta” : Uomini e Donne news, Armando Incarnato: dure parole nei confronti di Ida Platano Armando Incarnato si svela su Ida Platano in una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere spende dure parole nei confronti della dama, rivelando di trovarla una persona finta che l’ha solo usato. Sembra proprio che sia rimasto fortemente provato […] L'articolo Uomini e Donne news Armando, dure parole su Ida: “Una donna ...

News Uomini e Donne - ex di Ivan Gonzalez sbotta : “Vai a dormire!” : Sonia Pattarino, fan le chiede della storia con Ivan Gonzalez: la sua reazione Uomini e Donne ha dato vita a numerose coppie che, purtroppo, spesso sono scoppiate. E’ il caso di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. I due, dopo la fine del periodo estivo, hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Dopo essersi lasciati, nessuno dei due ha provato a riavvicinarsi all’altro. Ovviamente il gesto ha insospettito i fan del programma ...