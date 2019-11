NBA – LeBron James scrive un’altra pagina di storia | è il primo a firmare una tripla

VIDEO NBA - la Top-5 della notte : giocate spettacolari di LeBron James e compagni : Solamente tre partite nella notte NBA, ma non sono mancate le giocate spettacolari. Grandi protagonisti i Los Angeles Lakers e soprattutto LeBron James. Qui di seguito la Top-5 delle migliori azioni. VIDEO Top-5 della notte NBA Loading… Loading… CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per ...

VIDEO NBA - Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 112-107 : highlights e sintesi. Notte da record per LeBron James - non basta un ottimo Gallinari : Una Notte da record per LeBron James, che ha trascinato i Los Angeles Lakers alla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei californiani, guidati dalla straordinaria prestazione di James, autore di una tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della lega a realizzarne almeno una contro tutte e 30 le squadre

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una contro tutte e 30 le squadre.

Le partite liceali dei figli di LeBron James e Dwyane Wade verranno trasmesse in tv : e le franchigie NBA si lamentano : Ben 15 partite di Bronny e Zaire, figli di LeBron James e Dwyane Wade, verranno trasmesse in tv da ESPN: la squadra liceale dei due ragazzi avrà più visibilità di alcune franchigie NBA Bronny James e Zaire Wade hanno tutti gli occhi del mondo NBA addosso. Con i due cognomi che portano non potrebbe essere altrimenti. I figli di LeBron James e Dwyane Wade giocano per la High School Sierra Canyon, squadra liceale divenuta 'improvvisamente'

NBA – LeBron James - stretta di mano a Kobe Bryant e messaggio social : "voglio renderti orgoglioso" [FOTO] : LeBron James saluta Kobe Bryant allo Staples Center in una foto che diventa virale sul web. Poi il messaggio social: il 'Re' è pronto a continuare la legacy del 'Black Mamba' LeBron James ha illuminato lo Staples Center di Los Angeles ancora una volta. Il 'Re' ha messo a segno 33 punti, 7 rimbalzi e 12 assist nel successo dei Lakers contro gli Atlanta Hawks, regalando ai giallo-viola l'11ª vittoria

Risultati NBA – Golden State ko - sorridono i Pelicans di Melli : LeBron James trascina i Lakers alla vittoria : LeBron James tracina alla vittoria i Los Angeles Lakers: i Golden State Warriors cedono ai Pelicans di Melli Poche le sfide NBA andate in scena nella notte italiana, ma lo spettacolo non manca mai. Ad aprire le danze sono stati i Memphis Grizzlies, che hanno ceduto ai Denver Nuggets col punteggio di 114-131. Ai padroni di casa non sono bastati i 22 punti di Jackson ed i 16 punti e 10 rimbalzi di Valanciunas. I Nuggets invece sono stati

NBA – LeBron James allontana il ritiro : "gioco fino a quanto resto in piedi. Voglio affrontare mio figlio Bronny" : LeBron James allontana il ritiro e svela il suo sogno nel cassetto: il 'Re' vorrebbe giocare almeno una stagione contro il figlio Bronny LeBron James non ha la minima intenzione di smettere, per fortuna. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers è giunto alla sua 17ª stagione in NBA e compirà 35 anni il prossimo 30 dicembre, ma gioca con la forza e la voglia di un ragazzino. Intervistato dopo la vittoria sui Kings, arrivata anche grazie ai suoi

Risultati NBA – Oklahoma si gode un Gallo formato super - Harden è il solito uragano : LeBron trascina i Lakers : Il Gallo è l'autentico protagonista della vittoria dei Thunders su Philadelphia, non tradiscono nemmeno Harden e James che trascinano Houston e Lakers Show di Danilo Gallinari nella notte NBA, il Gallo trascina Oklahoma alla vittoria su Philadelphia, segnando 28 punti e centrando il suo massimo in stagione. Ottime le percentuali di realizzazione del giocatore azzurro, capace di mettere un 7/11 dal campo (3/5 da tre),

NBA – Steve Kerr incorona LeBron James : "il miglior atleta che abbia mai messo piede su questo pianeta" : Steve Kerr, ex compagno di squadra di Michael Jordan, interviene in maniera netta sulla questione GOAT: l'allenatore degli Warriors incorona LeBron James L'inizio di stagione dei Los Angeles Lakers è stato a dir poco scoppiettante. La franchigia giallo-viola ha conquistato 9 vittorie in 11 gare, trascinata da uno straordinario LeBron James che a dispetto dei 35 anni da compiere il 30 dicembre sta viaggiando a 23.9 punti, 11.1 assist e 8

NBA – LeBron James alza la voce : "difficoltà Warriors? Io ho giocato le Finals contro di loro senza Irving e Love" : LeBron James non giustifica l'inizio di stagione negativo degli Warriors con l'assenza delle sue stelle: il 'Re' ricorda le Finals giocate senza Irving e Love La stagione dei Golden State Warriors è iniziata in maniera tragica con 2 vittorie e 10 sconfitte, gli infortuni di Draymond Green (rientrato) e quello di Steph Curry che lo terrà fuori fino alla prossima primavera, mentre Klay Thompson tornerà direttamente la prossima stagione. Per

Risultati NBA – Sorridono i Lakers di LeBron James - questa volta Gallinari non basta : Oklahoma ko : Gallinari non basta agli Oklahoma City Thunders, vittoria per i Los Angeles Lakers di LeBron James: i Risultati delle partite NBA della notte italiana Una notte ricca di sfide NBA. Si parte subito con la vittoria degli Indiana Pacers sugli Oklahoma City Thunder per 111-85. I padroni di casa sono stati trascinati da Warren e Brogdon, a referto rispettivamente con 23 e 20 punti, mentre ai Thunder non è bastato un buon Gallinari, miglior

NBA – LeBron James contro il load management : "se sto bene gioco! Ai Cavs Tyronn Lue voleva farmi riposare ma…" : LeBron James esprime il suo parere contrario contro il load management: il 23 dei Lakers vuole giocare ogni partita se sta bene fisicamente Il load management è attualmente un argomento piuttosto caldo in NBA: è giusto far riposare i top player in alcune partite, sacrificando lo spettacolo e la gioia dei tifosi per averli più in forma nelle fasi calde della stagione? La discussione divide in due l'opinione pubblica. LeBron James si è