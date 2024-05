Conte | Il governo crea le premesse per una nuova Tangentopoli in tutto il Paese Riforme? Vogliono stravolgere la Costituzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) “Si stannondo ledi unastagione disuil territorio nazionale. E ilsta sistematicamente indebolendo gli strumenti di contrasto alla corruzione in generale e ai reati dei colletti bianchi“. Sono le parole pronunciate nell’ultima giornata del 36esimo congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati a Palermo dal presidente del M5s Giuseppeche, nel corso del suo intervento, ha lanciato poderose staffilate alMeloni, ma anche bordate ad Azione e a Italia Viva che hanno votato a favore di alcuni provvedimenti della maggioranza. Il deputato menziona gli arresti in Liguria, passando in rassegna la difesa “corporativa” dei ministri del: “Di fronte a diffusi e ...