Cade Djokovic | gli Internazionali di Roma rimangono senza stelle tranne Medvedev

(Di domenica 12 maggio 2024) Uno dopo l’altro, i big del tennis aglidisono caduti tutti o quasi. L’ultima vittima illustre è Novak, che ha perso in poco più di un’ora di gioco (6-2, 6-3) contro il cileno Alejandro Tabilo. Il numero 1 del mondo esce così al terzo turno, dopo aver debuttato al secondo con Corentin Moutet. Un risultato ancora peggiore rispetto a quello dello scorso anno, quando era uscito ai quarti di finale contro il futuro finalista Holger Rune. L’uscita di scena disembra dare manforte alla “maledizione” che sta girando su questa edizione del Masters 1000 di. L’11 maggio, era toccato a Rafael Nadal salutare. Lo spagnolo è stato battuto dal numero 9 del mondo Hubert Hurkacz in due set e, al termine del match, è stato protagonista di un “pasillo” di onore di fronte a ...

Alejandro Tabilo vince su Novak Djokovic in due set. Il tennista cileno ha la meglio nel primo parziale per 6-2, e poco più tardi chiude anche il secondo set 6-4. Il campione serbo saluta così gli Internazionali d’Italia in svolgimento sulla terra ...

(Adnkronos) – Novak Djokovic eliminato oggi nel terzo turno degli Internazionali d'Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma . Il 36enne serbo, numero ...

Alejandro Tabilo, chi è il tennista che ha battuto Djokovic agli Internazionali: età, carriera e ranking Atp - Alejandro Tabilo, chi è il tennista che ha battuto djokovic agli internazionali: età, carriera e ranking Atp - La notizia che ha sorpreso tutti i tifosi di tennis è l'eliminazione di Novak djokovic per mano di Alejandro Tabilo dagli internazionali di Roma. Il gigante serbo si è arreso ...

Internazionali di Roma: fuori anche Djokovic. Tabilo agli ottavi - internazionali di Roma: fuori anche djokovic. Tabilo agli ottavi - Anche Novak djokovic viene eliminato dagli internazionali d’Itali. Il n.1 dell’Atp, e quindi del ranking mondiale, esce al terzo turno contro Alejandro Tabilo in due set con il punteggio di 6-2, 6-3.

Sinner diventa n.1 al mondo al Roland Garros se… Ipotesi possibile anche senza giocare - Sinner diventa n.1 al mondo al Roland Garros se… Ipotesi possibile anche senza giocare - Jannik Sinner può diventare numero 1 al termine del Roland Garros, anche se non dovesse scendere in campo per disputare il secondo Slam della stagione, in ...