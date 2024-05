Come pulire il camoscio beige senza rovinarlo

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilè un materiale molto impiegato nella produzione di scarpe, giacche e altri tessili, sia per l’abbigliamento che per la casa. Èdubbio estremamente versatile e comodo, ma anche molto delicato, soprattutto nelle sue tonalità più chiare,il, perché può facilmente macchiarsi e togliere l’alone può rivelarsi un compito davvero arduo. Per fortuna, ci sono alcuni trucchetti molto utili per trattare al meglio questo materiale. Scopriamo tutti i rimedi naturali perilrischiare diirrimediabilmente. Cos’è ilIl, o pelle scamosciata, è un tessuto in pelle con finitura di pelo che viene ampiamente utilizzata nella realizzazione ...

Virus delle Zecche uccide un camoscio, si teme la trasmissione all'uomo; gli aggiornamenti - Virus delle Zecche uccide un camoscio, si teme la trasmissione all'uomo; gli aggiornamenti - Un animale positivo alla meningoencefalite da zecca (TBE) è stato trovato nei boschi delle Alpi Orobie, in Valtellina, a Rasura, Sabato 13 Aprile, ma solo Giovedì 9 Maggio sono state divulgate le ...

