Jannik Sinner - il n°1 del ranking ATP è vicino | la situazione aggiornata

(Di domenica 12 maggio 2024) Pernon è un periodo semplice. Un infortunio non è mai una buona notizia, a maggior ragione quando ti constringe a saltare il torneo di casa e in un momento della stagione estremamente delicato, con due Slam a poca distanza l’uno dall’altro e le Olimpiadi non così lontane. Eppure, anche non giocando a Roma, il tennista altoatesino vede sempre piùl’obiettivo n°1 delATP. Novak Djokovic al Foro Italico è vittima di un’altra eliminazione precoce e così invece di provare a incrementare il suo vantaggio su, perde ancora qualcosina. La, lunedì 20 maggio, sarà la seguente: Djokovic 9860,a 8770. E con il serbo che difende i 2000 punti della vittoria dell’anno passato a Parigi, questo vuol dire soltanto una cosa: ...

Saranno degli Internazionali d'Italia in versione light. Niente Sinner , niente Alcaraz e neppure Berrettini a infiammare il pubblico di casa. Tutti falcidiati dagli infortuni. I motivi sono tanti e differenti per ogni atleta ma Rafa Nadal - uno che ...

Sinner diventa n.1 al mondo al Roland Garros se… Ipotesi possibile anche senza giocare - sinner diventa n.1 al mondo al Roland Garros se… Ipotesi possibile anche senza giocare - jannik sinner può diventare numero 1 al termine del Roland Garros, anche se non dovesse scendere in campo per disputare il secondo Slam della stagione, in ...

Stefano Napolitano al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2024 a Roma: quando gioca, orario e dove vedere il match in diretta · Tennis ATP - Stefano Napolitano al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2024 a Roma: quando gioca, orario e dove vedere il match in diretta · Tennis ATP - Dopo aver centrato le prime vittorie in carriera in un ATP Masters 1000, Stefano Napolitano vuole continuare a sorprendere agli Internazionali d'Italia 2024 di tennis. Al terzo turno a Roma, l'italian ...

Sinner, le parole a sorpresa di Panatta: "Cosa poteva essere Roma per lui" - sinner, le parole a sorpresa di Panatta: "Cosa poteva essere Roma per lui" - ROMA - Proseguono gli Internazionali di Roma, ma ai tifosi continua a pesare la grande assenza di jannik sinner. L'altoatesino sta seguendo un percorso riabilitativo al J Medical di Torino, per ...