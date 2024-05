Il Bologna non si ferma più e il sogno Champions League prende forma. I rossoblù espugnano il Gewiss Stadium e battono 2-1 in...

Bologna - Inter , voti e statistiche: Motta perde una grande occasione e Simone Inzaghi invece non si ferma più Era il big-match della giornata e Bologna - Inter non ha tradito le attese, è stata una gara viva, vinta dai nerazzurri con il gol di ...

Juventus e Milan pareggiano con il risultato di 0-0 all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto...

Thiago Motta ferma la macchina e parla ai tifosi del Bologna: un gesto riapre il dibattito sul suo futuro - Thiago motta ferma la macchina e parla ai tifosi del Bologna dopo la vittoria di Napoli: poi l'allenatore fa un gesto che sorprende tutti e accresce il ...

Thiago Motta, anche un 9 in pagella: "Ha fatto bene a non accettare il Napoli" - Thiago motta, anche un 9 in pagella: "Ha fatto bene a non accettare il Napoli" - È quasi simbolico che Thiago motta, lungamente corteggio da Aurelio De Laurentiis in estate, abbia conquistato la Champions League proprio in casa del Napoli. Al Bologna manca ...

Juventus, passi avanti per Calafiori: c'è il gradimento del difensore, pronto un quinquennale - Juventus, passi avanti per Calafiori: c'è il gradimento del difensore, pronto un quinquennale - Juventus, passi avanti per Calafiori: c'è il gradimento del difensore, pronto un quinquennale La Juventus è pronta a fare il passo decisivo per Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna è certament ...