Guerra Ucraina - Kharkiv sotto assedio | migliaia di evacuati L' esercito di Kiev | Situazione aggravata Mosca | Attacco a Belgorod con armi Nato

Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha affermato che Mosca sta intensificando l'attacco all'Ucraina. "Non farà grandi progressi, confidiamo in Kiev"Continua a leggere

Ucraina: Mosca, 'attacco a Belgorod compiuto con armi della Nato' - Ucraina: Mosca, 'attacco a Belgorod compiuto con armi della Nato' - Mosca, 12 mag. (Adnkronos) - L'attacco di kiev a Belgorod è stato effettuato utilizzando armi della Nato. Lo sostiene la Missione Permanente della Federazione Russa presso l'Osce, a cui Mosca chiede d ...

Odino, le rune e le "truppe del Nord": spunta un nuovo simbolo sui tank di Putin - Odino, le rune e le "truppe del Nord": spunta un nuovo simbolo sui tank di Putin - La guerra in Ucraina, negli ultimi due anni, ci ha abituati a precisi simboli, sia dalla parte di Mosca che di kiev. Fra questi, la famigerata "Z" che abbiamo imparato a conoscere fin dalle prime ...

Guerra in Ucraina, Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte. Conquistati 4 insediamenti a Kharkiv in 24 ore - guerra in Ucraina, Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte. Conquistati 4 insediamenti a Kharkiv in 24 ore - Nelle ultime 24 ore, l’esercito del Cremlino ha attaccato l’Ucraina su tutta la linea del fronte. Lo ha riferito lo stato maggiore di kiev nel report della ...