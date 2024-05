Veneto diviso sulle discariche di amianto in zone vulnerabili Protesta e 250 osservazioni critiche a Ca’ Balestra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) La giunta regionale delnon avrebbe potuto modificare nel 2022 il piano dei rifiuti adottato nel 2015, introducendo la possibilità di attivaredianche in aree, come quelle di alta pianura, in quanto “area di ricarica degli acquiferi”. A sostenerlo non sono soltanto le associazioni ambientaliste o dei cittadini che nelle province di Verona e di Mantova si stanno opponendo alla trasformazione di ex cave indi rifiuti pericolosi, ma sono anche sette consiglieri regionali. La questione dell’mette così in imbarazzo la giunta Zaia e interroga la politica, visto che i consiglieri fanno parte di tutti i gruppi, anche di quelli di maggioranza. Eppure hanno presentato una mozione per chiedere un’inversione di rotta e impegnare la giunta ...