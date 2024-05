Civitavecchia - appuntamento con Carlo Verdone al teatro della fondazione Cariciv

Grande attesa per il concerto di Edward Gardner per la prima volta al Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti 2023 – 2024, venerdì 10 maggio, ore 19.00. Come già anticipato, Edward Gardner sarà il protagonista del prossimo appuntamento ...

The Beatbox e Carlo Massarini in scena al teatro Acacia di Napoli con lo spettacolo Magical Mistery Story “Now and Then”. Magical Mistery Story “Now and Then” è il nuovo spettacolo di The Beatbox e Carlo Massarini, dedicato alla storia e alla ...