Lazio - Tudor | Quella di oggi era una gara difficile Bravi i ragazzi

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 – Nel giorno delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dello scudetto 1974, labatte 2-0 l’Empoli e coglie tre punti decisivi per mettersi in tasca l’aritmetica certezza di partecipare quantomeno alla Conference League il prossimo anno. A sbloccare la situazione e a sbrogliare la matassa di un primo tempo piuttosto complicato (clamora l’occasione capitata sui piedi di Caputo al 35’) ci ha pensato Patric, che ha spizzato in rete di destro il pallone sugli sviluppi di un corner battuto con il contagiri da Zaccagni, a una manciata di secondi dall’intervallo. Nella ripresa, poi, i capitolini, hanno cercato di gestire ritmi e risultato e, due minuti dopo aver rischiato qualcosa di troppo sul colpo di testa velenoso di Shpendi, hanno chiuso i conti con la rete della sicurezza siglata da Vecino su assist di Pedro. Proprio il centrocampista ...