Allenatore Milan - il piano di Mendes | Conceicao insieme a…

In vista della prossima stagione il Milan cambierà Allenatore e nelle ultime ore sarebbe spuntata una clamorosa ipotesi dall'Inghilterra

Antonio Conte non sarebbe così lontano dalla panchina del Milan per la prossima stagione e l'indiscrezione fa sognare i tifosi rossoneri

Antonio Conte non sarebbe così lontano dalla panchina del Milan per la prossima stagione e l'indiscrezione fa sognare i tifosi rossoneri

Thiago Motta ferma la macchina e parla ai tifosi del Bologna: un gesto riapre il dibattito sul suo futuro - Thiago Motta ferma la macchina e parla ai tifosi del Bologna: un gesto riapre il dibattito sul suo futuro - Thiago Motta ferma la macchina e parla ai tifosi del Bologna dopo la vittoria di Napoli: poi l'allenatore fa un gesto che sorprende tutti e accresce il ...

“Vuole andare al Milan”, Di Marzio non ha dubbi: l’ha detto sul prossimo allenatore - “Vuole andare al milan”, Di Marzio non ha dubbi: l’ha detto sul prossimo allenatore - Di Marzio non ha dubbi su un allenatore che vuole allenare il milan a tutti i costi. Di seguito sono riportate le parole del giornalista ...

Milan, le strane 48 ore di Hernández e Leão: la ricostruzione tra presente e futuro - milan, le strane 48 ore di Hernández e Leão: la ricostruzione tra presente e futuro - Il milan ha battuto 5-1 il Cagliari a San Siro e ritrovato una vittoria che mancava dal 6 aprile in campionato. La squadra rossonera con le reti di Bennacer, Pulisic.