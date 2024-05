Un’altra grande rimonta per Marc Marquez in questo week end di Le Mans (Francia). Dopo aver impressionato per la risalita nella Sprint Race del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di moto GP , l’asso nativo di Cervera ha fatto vedere una grande ...

Marc Marquez vuole una moto ufficiale e lancia un messaggio: “Qualunque sia il colore della moto” - marc marquez vuole una moto ufficiale e lancia un messaggio: “Qualunque sia il colore della moto” - Quello di marc marquez sembra essere un chiaro messaggio lanciato alla Ducati. Il pilota del team Gresini vuole una moto ufficiale dal prossimo anno: “Qualunque sia il colore o la marca”.

A Le Mans vince Martin davanti a Marquez, Bagnaia terzo - A Le Mans vince Martin davanti a marquez, Bagnaia terzo - LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin, sulla Ducati griffata Prima Pramac, centra la doppietta a Le Mans e dopo la Sprint si prende anche la gara lunga nel Gran Premio di Francia. In un finale ...

Pedro Acosta: “Avevo la moto per vincere, ma non potevo centrare Espargarò” - Pedro Acosta: “Avevo la moto per vincere, ma non potevo centrare Espargarò” - “Non so è la Francia o il circuito o se sono io, ma qui faccio sempre una cazzata, oggi come un anno fa”. Pedro Acosta è molto critico nei suoi confronti per la caduta odierna nelle prime fasi del GP ...