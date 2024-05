MotoGp | Martin vince a Le Mans e allunga - beffa Bagnaia

Gp Francia, Martin chiude primo a Le Mans e allunga in classifica: secondo M. Marquez e terzo Bagnaia - Gp Francia, martin chiude primo a Le mans e allunga in classifica: secondo M. Marquez e terzo Bagnaia - Continua il dominio in Moto Gp di Jorge martin che oggi ha vinto in Francia. Lo spagnolo ha concluso al primo posto anche nel Gp di Le mans dopo essere partito in pole position. Dopo la grande prova..

