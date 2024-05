Internazionali d’Italia 2024 | programma - orari e ordine di gioco lunedì 13 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Il, glie l’didegliper la giornata di13. Si giocano tutti gli ottavi di finale del tabellone femminile, con ancora tante top player in corsa. Ma è anche il giorno di Stefano Napolitano, che sfida sul Grand Stand nel pomeriggio Nicolas Jarry per continuare il suo splendido torneo. CENTER COURT Ore 11:00 – Osaka vs (7) Zheng a seguire – (6) Tsitsipas vs (27) Norrie a seguire – (1) Swiatek vs Kerber Ore 19:00 – (Q) Medjedovic vs (2) Medvedev a seguire – Svitolina o Kalinskaya vs (2) Sabalenka GRAND STAND ARENA Ore 11:00 – (18) Auger Aliassime vs (9) De Minaur a seguire – (3) Gauff vs Badosa a seguire – (WC) Napolitano vs (21) Jarry a seguire – (17) Baez vs (10) ...