Un bimbo di quattro mesi è in coma etilico per aver bevuto il Vino messo per errore nel biberon . Il piccolo, originario di Brindisi, è ricoverato nell’Ospedale Pediatrico Giov anni XXIII di Bari. Sembra che la sostanza alcolica sarebbe stata usata ...

“Senti Renato, io sono nelle mani di Giovanni per questi due supermercati qua. Per cui se vogliamo mettere il tuo vino devi parlare con Giovanni”. È la mattina del 17 marzo 2022 e Francesco Moncada, consigliere d’amministrazione di Esselunga e ...

Vino, per la Sicilia il 2023 annata performante nonostante calo produttivo - vino, per la Sicilia il 2023 annata performante nonostante calo produttivo - Palermo, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Un’annata performante, quella del 2023, sul profilo qualitativo e organolettico, per la Sicilia del vino. A fronte di una vendemmia che, in tutta Italia, sarà ...

Vino, 'Sicilia en Primeur' celebra l'edizione numero 20 e festeggia i 25 anni di Assovini - vino, 'Sicilia en Primeur' celebra l'edizione numero 20 e festeggia i 25 anni di Assovini - Doppio compleanno per il vino siciliano, che ha celebrato i 25 anni di Assovini Sicilia, l'associazione che riunisce cento aziende vitivinicole dell'Isola, e i 20 anni di 'Sicilia en Primeur', l’annua ...

Vino, Cambria (Assovini Sicilia): "La nostra associazione dimostra che fare squadra è vincente" - vino, Cambria (Assovini Sicilia): "La nostra associazione dimostra che fare squadra è vincente" - Palermo, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "E' un momento di bilancio per il mondo del vino siciliano che passa attraverso Assovini, la nostra associazione voluta fortemente da tre uomini che sono i nos ...