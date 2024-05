Quali gatti vivono di più? Uno studio ha analizzato le aspettative di vita di più razze Ecco i risultati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Quanto può vivere un gatto di razza? A rispondere a questa fatidica domanda, che interesserà tutti i gattari e gli amanti degli animali in genere, ci ha pensato unocondotto da un team di ricerca guidato dalla Facoltà di medicina e veterinaria dell’Università Nazionale Chung Hsing di Taiwan in collaborazione con i colleghi delle sezioni di Patobiologia, Scienze della popolazione e servizi clinici del Royal Veterinary College del Regno Unito. In tutto sono stati analizzati i dati di circa 8000in cura presso strutture veterinarie britanniche, deceduti tra il 2019 e marzo 2021. Da qui i ricercatori sono riusciti a calcolare l’aspettativa didivisa per razza e sesso. Secondo lol’aspettativa dimedia deiinclusi nelloè stata di ...