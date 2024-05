Rampage 11 05 2024 Adam Copeland lancia la sfida per Double or Nothing!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 12 maggio 2024) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Vancouver e la maratona di Wrestling targata AEW si chiuderà proprio con, che stavolta ha seguito Collision nello slot del sabato. Andiamo insieme a scoprire cos’è accaduto. Lo show si è aperto con la stretta di mano trae Kyle O’Reilly, i due si erano affrontati con in palio il TNT Championship nel main event di Collision. PROMO: Claudio Castagnoli esprime tutte le sue perplessità per la scelta dell’amico Bryan Danielson di partecipare all’Anarchy in The Arena Match al fianco di Eddie Kingston, la storica nemesi dello svizzero. Claudio ha aggiunto di essere preoccupato per la salute di Bryan, considerando la pericolosità del match che si terrà a ...