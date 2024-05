Continua il piagnisteo di Scurati | Diventato un simbolo mio malgrado Gasparri lo gela | Basta col finto martirio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) "È in atto una svolta illiberale. È un dato di fatto che gli intellettuali liberi, scrittori, artisti e studiosi, vengono indicati dall'attuale governo come nemici. A prescindere dal mio caso personale, un monologo che celebrava la resistenza antifascista è stato cancellato".imperterrito Antonioa dipingersi come vittima della famigerata tv di Stato assoggettata al governo Meloni. Lo scrittore è intervenuto al Salone del Libro di Torino dove è tornato sul monologo che non ha recitato a Che Sarà, programma di Serena Bortone su Rai Tre, in occasione del 25 aprile. "La democrazia è sempre lotta per la democrazia che troppo spesso, io per primo, insieme alla generazione degli ultimi ragazzi del secolo scorso, non abbiamo ascoltato. Noi, figli privilegiati di un occidente decadente, che vivevamo in un eterno presente, rompendo la storia ...