Boccia difende Emiliano e la Schlein | le sue parole sono chiare

(Di domenica 12 maggio 2024) Francesco, capogruppo Pd al Senato, in un’intervista a ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’e la. Ecco le sue. E’ un Francescoin difesa died Ellyquello intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno. Il capogruppo Pd al Senato, affronta diversi temi e ribadisce la sua fedeltà alla linea decisa dalla leader del proprio partito.dalle accuse – Notizie.com – © AnsaPer quanto riguarda il tema, l’ex ministro sottolinea come l’audizione in Antimafia ha permesso adi dimostrare la volontà da parte della sua Regione di combattere le mafie. Inoltre,va ad ...

Boccia a muso duro: «La destra smetta di strumentalizzare le istituzioni». Le foto - boccia a muso duro: «La destra smetta di strumentalizzare le istituzioni». Le foto - Il presidente dei Senatori Pd era a Bari al banchetto per la raccolta firme per i referendum promossi dalla Cgil, tra cui quello per abolire il Jobs Act ...

Puglia, il presidente della Regione, Michele Emiliano, sentito in Commissione antimafia: segui la diretta tv - Puglia, il presidente della Regione, Michele emiliano, sentito in Commissione antimafia: segui la diretta tv - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l’audizione del presidente della Regione Puglia, Michele emiliano, ...

EMILIANO “Operazione verità in vista delle Europee. Conte e Calenda ‘di lotta’ a Emiliano a Roma, in Regione fedelissimi del Presidente” - emiliano “Operazione verità in vista delle Europee. Conte e Calenda ‘di lotta’ a emiliano a Roma, in Regione fedelissimi del Presidente” - Bari. “All’indomani del voto sulla mozione di sfiducia al presidente emiliano riteniamo che vada fatta un’analisi politica che vada oltre a chi ha vinto e chi ha perso e che, quindi, spieghi anche la ...