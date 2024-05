Il 12 maggio ci ricorda tutto lo stupore della parola mamma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 12 maggio 2024) 122024-: qualcuno diceva che è lapiù bella messa sulle labbra dell’umanità. E, pur volendo star fuori da poesie e modi di dire, pur volendo rimanere nella concretezzavita di tutti i giorni, non possiamo dire che non sia vero. Ogni seconda domenica del mese disi celebrano le madri diil mondo: figura primitiva che sa di casa e protezione, la madre è il primo approccio al mondo esterno del bambino, il punto di riferimento più certo che abbiamo nel corso delle nostre vite. La” Etimologicamente lamadre si spiega in modo semplice. Viene dal latino, “mater” . Ma- e quilo stupito mistero- lamadre, così come la ...