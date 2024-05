Vino, 'Sicilia en Primeur' celebra l'edizione numero 20 e festeggia i 25 anni di Assovini - vino, 'Sicilia en Primeur' celebra l'edizione numero 20 e festeggia i 25 anni di assovini - Doppio compleanno per il vino siciliano, che ha celebrato i 25 anni di assovini Sicilia, l'associazione che riunisce cento aziende vitivinicole dell'Isola, e i 20 anni di 'Sicilia en Primeur', l’annua ...

Mo: giornalisti arrestati a Tel Aviv perché sospettati di lavorare per al Jazeera - Mo: giornalisti arrestati a Tel Aviv perché sospettati di lavorare per al Jazeera - Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – I giornalisti del quotidiano londinese Al-Araby Al-Jadeed sono stati arrestati ieri sera dalle autorità israeliane durante le proteste per chiedere un accordo per il ri ...

Vino, Cambria (Assovini Sicilia): "La nostra associazione dimostra che fare squadra è vincente" - vino, Cambria (assovini Sicilia): "La nostra associazione dimostra che fare squadra è vincente" - "E' un momento di bilancio per il mondo del vino siciliano che passa attraverso assovini, la nostra associazione voluta fortemente da tre uomini che sono i nostri padri fondatori: Lucio Tasca, Diego P ...