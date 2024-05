Attacco ucraino nella città russa di Belgorod | un missile provoca il crollo di un condominio – Video

Attacco dell'Ucraina a Belgorod in Russia - attacco dell'Ucraina a Belgorod in Russia - Un attacco ucraino nella citta' di confine russa di Belgorod provoca il crollo parziale di un intero condominio, ferendo almeno 17 persone, ha ...

Guerra in Ucraina, Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte. Conquistati 4 insediamenti a Kharkiv in 24 ore - Guerra in Ucraina, Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte. Conquistati 4 insediamenti a Kharkiv in 24 ore - Nelle ultime 24 ore, l’esercito del Cremlino ha attaccato l’Ucraina su tutta la linea del fronte. Lo ha riferito lo stato maggiore di Kiev nel report della ...

Cosa significa l’attacco della Russia sul fronte nord in Ucraina. L’analisi del gen. Jean - Cosa significa l’attacco della Russia sul fronte nord in Ucraina. L’analisi del gen. Jean - Venerdì 10 maggio scorso le forze russe (sembra 4 battaglioni) partendo dal confine hanno sferrato un attacco a una settantina di km a Nord-Est di Kharkiv penetrando in Ucraina per 5 km per un fronte ...