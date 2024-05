Milan - Parolo | Conceicao? Non so se la società voglia vincere Rischi…

“Nel l’analisi della gara, Pioli si è messo in primo piano. Lui è il responsabile, conosce le sue responsabilità e se le è sempre prese. Dice sempre sul suo futuro che si deciderà a fine stagione. Ma secondo me lui sa che il suo percorso potrebbe ...

Serie B Femminile, Genoa Women pareggia a reti bianche con la Freedom - Serie B Femminile, Genoa Women pareggia a reti bianche con la Freedom - Penultima giornata di campionato per il Genoa Women. Peultima giornata che metteva le rossoblù di mister Filippini di fronte alla Freedom ...

Behrami: «Il Cagliari ci ha provato con coraggio, in alcune circostanze…» - Behrami: «Il Cagliari ci ha provato con coraggio, in alcune circostanze…» - Valon Behrami, ex centrocampista di Napoli e Genoa, ha parlato della partita tra il milan ed il Cagliari. Le sue parole Valon Behrami ha fatto la propria riflessione circa la partita della squadra di ...

Parolo ribadisce: «Conceicao al Milan Non vedo lo step rispetto a Pioli, gli allenatori stranieri in Italia…» - parolo ribadisce: «Conceicao al milan Non vedo lo step rispetto a Pioli, gli allenatori stranieri in Italia…» - L’ex calciatore Marco parolo ha parlato a DAZN nel post partita di milan Cagliari: tutte le dichiarazioni dopo il match Marco parolo ha parlato a DAZN nel post-partita di milan Cagliari. PAROLE – «In ...