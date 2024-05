Calcio | Real Ancelotti e blancos festeggiano Liga - ma testa a Champions

Carlo Ancelotti è il mattatore della festa per la vittoria della Liga a Plaza de Cibeles: fa una richiesta che lascia tutti a bocca aperta ma subito dopo ripartono i festeggiamenti con i suoi calciatori.Continua a leggere

Davide Ancelotti ha conquistato Madrid. Non c’è un solo tifoso dei blancos che apprezzi il lavoro di Ancelotti junior. Anche se adesso a Valdebebas, centro sportivo del Real , ci scherzano su. Davide ha seppellito l’etichetta di “figlio di” e adesso ...

Domani il Real Madrid sarà a Plaza de Cibeles per festeggiare la vittoria del campionato. Queste le parole di Carlo Ancelotti dopo il successo in casa del Granada: “Festeggeremo come nel 2022. Con un sigaro e qualche bicchiere. Nella stagione ...