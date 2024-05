Terra Amara streaming - replica puntata del 12 maggio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 12 maggio 2024) Doppio appuntamento oggi, domenica 12con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 657 e 658 trasmessi da Canale 5 in. In tutta Cukurova si diffonde la notizia della morte di Colak. Betul eredita la fortuna di Colak e fa ritorno in città con la madre Sermin. Le due donne si insediano nella villa di Colak. Zuleyha decide di pedinare il marito e finisce per scoprire che Hakan sta aiutando Abdulkadir e Vahap a fuggire dal paese.