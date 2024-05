Highlights e gol Verona-Torino 1-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 12 maggio 2024) Glie i gol di1-2, match della trentaseiesima giornata di. Dopo un primo tempo povero di emozioni, l’Hellas alza la pressione e trova il gol al 67? con Swiderski che buca Milinkovic su intuizione di Serdar dopo un errore di Tameze. Al 77? però arriva il gol di Savva, seguito dall’1-2 firmato Pellegri con un destro impossibile favorito da un doppio palo. Ecco le azioni salienti della partita del Bentegodi. ?? Goal: Pietro Pellegri Hellas1-2pic.twitter.com/hMJCg6Ld1v — FootColic ?? (@FootColic) May 12,?? Goal: Zanos Savva Hellas1-1pic.twitter.com/4VM2lWZD4F — FootColic ?? (@FootColic) May 12,?? ...

