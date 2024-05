Come acquistare un orologio di lusso | i consigli utili

Ho pagato 30 euro per entrare in possesso dell' orologio che ho indossato di più negli ultimi due mesi. Non è niente di speciale, ma a Los Angeles non si possono prendere nemmeno due cocktail per la cifra che ho speso nell'acquistare un segnatempo ...

Fermare il tempo… con gli orologi neri che sfidano le stagioni e le tendenze - Fermare il tempo… con gli orologi neri che sfidano le stagioni e le tendenze - Digitale o con cronografo, con cinturino in resina, pelle o metallo. In ogni caso il black watch è il gioiello da outsider che tutti dovrebbero avere ...

Rapina in via Cimarosa a Milano: uomo con casco integrale entra in un'auto e strappa orologio da 20 mila euro al conducente - Rapina in via Cimarosa a Milano: uomo con casco integrale entra in un'auto e strappa orologio da 20 mila euro al conducente - Il colpo a mezzogiorno, in pieno traffico. Via un Patek Philippe. La polizia analizza i filmati delle telecamere.«Il rapinatore era italiano» ...

Cosa succede se dormiamo meno di 7 ore La «chronodisruption» accorcia la vita (e fa ingrassare) - Cosa succede se dormiamo meno di 7 ore La «chronodisruption» accorcia la vita (e fa ingrassare) - Non si può più parlare di longevità senza considerare il tempo. Stiamo a letto in media un’ora in meno rispetto alle generazioni precedenti: darsi tregua è la prima strategia antinvecchiamento ...