Karate - Europei 2024 | gli azzurri conquistano l’oro nel kumite

giornata trionfale per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di Karate in corso di svolgimento a Zara (Croazia). nella prima giornata dedicata alle finali la nostra pattuglia ha concluso con un bottino davvero eccezionale fatto di 2 medaglie d’oro, 4 ...

Zara, 11 maggio 2024 – In attesa della seconda giornata di finali e del programma conclusivo degli Europei di Karate e Para Karate a Zara, in Croazia, l’Italia intanto fa 10 e lode. E a seguito degli allori vinti ieri nel para Karate da Yakymashko e ...

Zara, 12 maggio 2024 – Agli Europei di Karate si scrive la storia e a farlo, aggiunge un’altra preziosa medaglia al bottino già in bacheca per l’Italia , sono stati i ragazzi del kumite maschile . La squadra Italia ha battuto la Grecia e ha tessuto ...

Velletri, Valerio Di Cocco bronzo ai Campionati Europei di Parakarate in Croazia - Il 19enne veliterno continua così a consolidare la sua crescita, dopo un argento ottenuto ad ottobre negli ultimi Campionati Mondiali in Ungheria che lo aveva portato a raggiungere il 2° posto nel ran ...

Argento europeo per Terryana D'Onofrio - Col punteggio di 0,1 di scarto Terryana D'Onofrio è argento agli europei di karate in Croazia. Nonostante il punteggio dei 7 arbitri fosse finito in parità ha prevalso uno 0,1 nel punteggio più basso ...

Brevi Quirici cede il titolo europeo - karate: Elena Quirici non è riuscita a tenere saldo lo scettro di campionessa europea nella categoria Kumite fino a 68kg.