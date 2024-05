Roma, 10 mag. (Adnkronos) – In Europa “bisogna assolutamente cambiare le regole della concorrenza, perché quelle attualmente in vigore non permettono di competere a livello globale: sono regole scritte in un mondo dove c’era ancora la cortina di ...

Tajani: Astensione Italia all'Onu non cambia nostra posizione su riconoscimento Palestina - tajani: Astensione Italia all'Onu non cambia nostra posizione su riconoscimento Palestina - (Agenzia Vista) Napoli, 12 maggio 2024 Sul voto all'Onu "l'astensione dell'Italia non cambia la nostra posizione sul riconoscimento dello Stato Palestinese", le parole del ministro tajani al Museo ...

Superbonus, Forza Italia chiede un confronto nella maggioranza: “Retroattività inaccettabile” - Superbonus, Forza Italia chiede un confronto nella maggioranza: “Retroattività inaccettabile” - “Nessuno vuole fare altro debito, bisogna stringere i freni sul Superbonus e io sono d’accordo. Ma le scelta vanno concordate e comunque devono entrare in vigore quando viene approvata la norma.

Superbonus, obbligo spalmare detrazione in 10 anni/ Cosa cambia con emendamento. Mef: “non sarà retroattivo” - Superbonus, obbligo spalmare detrazione in 10 anni/ Cosa cambia con emendamento. Mef: “non sarà retroattivo” - Superbonus cambia dopo emendamento Governo che obbliga la detrazione dei crediti spalmata in 10 anni (e non 4). Retroattività e novità: ecco cosa è cambiato ...