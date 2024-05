Juventus - Allegri | Futuro? Dovete avere ancora un po’ di pazienza …

`Domani andrà in campo la migliore formazione per giocare contro la Salernitana`. A dirlo è Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus ,...

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, ha diramato l’elenco dei convocati per la partita contro la Salernitana, valida per la 36^ giornata di Serie A. I bianconeri inseguono gli ultimi tre punti necessari per l’aritmetica qualificazione alla ...

Juventus: il futuro di Allegri, ecco quando verrà discusso - juventus: il futuro di allegri, ecco quando verrà discusso - La situazione di allegri alla juventus, i prossimi impegni cruciali e le possibili svolte nella gestione tecnica del club. La juventus è a un bivio cruciale, la posizione di Massimiliano allegri come ...

Scelta fatta, l’acquisto ribalta la Juve: milioni a palate per il primo colpo - Scelta fatta, l’acquisto ribalta la Juve: milioni a palate per il primo colpo - Oggi è giorno di partita per la juventus, che dovrà vedersela nel pomeriggio contro la Salernitana, già retrocessa in serie B. Manca ormai pochissimo affinchè sia raggiunto il traguardo minimo stagion ...

Padovan: "Nuovo allenatore per la Juve. Allegri non lascia neanche un penny" - Padovan: "Nuovo allenatore per la Juve. allegri non lascia neanche un penny" - Padovan ha parlato della situazione che sta vivendo la juventus in vista della prossima estate di calciomercato: allegri vuole onorare il contratto.