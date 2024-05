50 anni dallo scudetto della Lazio - ecco la medaglia commemorativa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 12 maggio 2024) Realizzata dalla Zecca, è in argento ed avrà una tiratura di 1974 pezzi, per ricordare l'anno del successo dei ragazzi di Maestrelli. In vendita da domani sul sito dell'Ipzs e dal 26 maggio sui canali ufficiali SSe neiStore In occasione del 50°versario del primo storicoconquistato dalla squadra biancoceleste,