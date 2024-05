Formazioni ufficiali Manchester United Arsenal | le scelte dei due tecnici

L’Arsenal, capolista fino a sabato mattina, è stato superato dal Man City che ha giocato sabato alle 13:30 contro il Fulham. Il risultato dei Citizens non era certo imprevedibile dunque i Gunners sapevano già che questa contro il Manchester United ...

Minuto 88 della semifinale di ritorno di Champions League: il Bayern Monaco di Tuchel sta conducendo al Bernabeu una gara ben interpretata capitalizzando il gol di Davis e coprendosi il giusto, non rischiando più di tanto contro un Real che sta ...

Forse il campionato danese di calcio non sarà il più bello d’Europa ma di certo, almeno in questa stagione, è il più avvincente. A quattro giornate dalla fine, altrettante squadre sono racchiuse nello spazio di tre punti in classifica con il ...